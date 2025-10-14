Беглов дал старт запуску двух проходческих щитов в метро

Губернатор Александр Беглов дал команду запустить два проходческих щита на строящейся Красносельско-Калининской ветке метрополитена, сообщили 14 октября в администрации главы города. Комплексы пойдут в двух разных направлениях от стартовой площадки на Обводном канале.

"Сегодня знаменательный день — мы запускаем два щита. Метростроение вышло из кризиса. Мы создали с нуля нашу, городскую компанию. Нам удалось сохранить коллектив. Мы обеспечили финансирование, выкупили старое оборудование, привели его в порядок", — заявил Беглов.

Щит советского производства в тестовом режиме приступил к проходке тоннеля в сторону будущей станции "Лиговский проспект — 2". В другую сторону двинулся щит "Вера", изготовленный на Обуховском заводе. Ему предстоит пройти около четырех километров в сторону строящейся станции "Путиловская" в Кировском районе.

Кроме того, два советских щита идут от "Путиловской" к "Каретной", а один проходческий комплекс действует на Невско-Василеостровской линии. Еще один комплекс, созданный на Обуховском заводе, "в ближайшей перспективе" приступит к работе на Красносельско-Калининской линии. В результате проходкой тоннелей петербургского метро будут одновременно заниматься шесть щитов, отметил губернатор. Это, по его словам, станет рекордом в новейшей истории Северной столицы.

О планах запустить проходческий щит в сторону "Лиговского проспекта — 2" Беглов заявил на прошлой неделе. Вестибюль станции планируют расположить на месте советской постройки, в которой сейчас располагается бизнес-центр. Станция станет ближайшей к терминалу ВСМ и сформирует входную группу к нему со стороны Лиговского проспекта.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного