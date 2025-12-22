Затраты на строительство метро распределили в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о распределении средств городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Документ опубликован 22 декабря на сайте Смольного, в тексте перечислены затраты на строительство метрополитена в следующие три года.

Как ожидается, в 2026 году затраты на строительство подземки составят 51 млрд рублей. В следующие два года они будут расти и составят 80 млрд и 86,3 млрд рублей соответственно. Всего же за три года Смольный рассчитывает потратить на эти цели 217,4 млрд рублей.

На завершение работ на участке между станциями "Путиловская " и "Юго-Западная" на строящейся Красносельско-Калининской линии в 2026 году планируют потратить 14,9 млрд рублей. При этом сами станции Беглов обещал ввести до конца 2025 года, об этом, в частности, он говорил на прямой линии в начале декабря.

Работы на участке между "Путиловской" и "Каретной" потребуют привлечения 6,4 млрд рублей в следующем году и еще 49,3 млрд рублей в 2027-2028 годах. Еще 8,3 млрд в 2026 году уйдет на участок между "Каретной" и "Суворовской — 1". В следующие за этим два года отрезок потребует привлечения 38,5 млрд рублей.

Продолжатся работы на участке Лахтинско-Правобережной линии, где на участок между "Спасской" и "Горным институтом" привлекут 470 млн рублей. Проектирование и строительство выходов на поверхность с "Театральной", располагающейся между обеими станциями, оценили в 988 млн рублей в 2026 году и в 4,8 млрд рублей в следующую двухлетку. На проектирование метро в Кудрово заложили 12 млн рублей на все три года.

Кроме того, строительство "Богатырской" и "Каменки" на Невско-Василеостровской линии потребует 16,5 млрд а следующем году и еще 58 млрд в последующие годы.

Согласно планам Смольного, в 2028 году в Петербурге должны открыться станции "Богатырская", "Каменка" и "Театральная". Открытие еще четырех станций метро ("Броневой", "Заставской", "Боровой" и "Каретной") намечено на 2030 год.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного