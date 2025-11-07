Комитет по природопользованию подписал соглашение с "Альфа-Банком"

Председатель комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик подписал соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом "Альфа-Банка" Антоном Кузнецовым. Торжественная церемония подписания прошла 7 ноября на полях площадки "Баркемп 20.35". За процессом наблюдал вице-губернатор Алексей Корабельников.

В комитете уверены, что новое соглашение положительно скажется на развитии экологической повестки в Петербурге. Чиновники вместе с представителями банка намерены реализовать несколько природоохранных инициатив и организовать ряд мероприятий на тему экологии: семинары, конференции и круглые столы, а также субботники.

"Особое внимание уделим вопросам обеспечения экологической безопасности и продвижения культуры ответственного потребления среди горожан. Уверен, что сегодняшнее событие станет стартом долгосрочного партнёрства и внесет значимый вклад в экологическое будущее нашего города", – написал Соловейчик в своих соцсетях.

"Баркемпе 20.35" продлится два дня. Основная тема форума посвящена поиску технологических решений в сфере развития городской среды с точки зрения экологии.

Константин Леньков / Фото: Кирилл Соловейчик