КСП подписала соглашения о финконтроле со всеми муниципалитетами Петербурга

Дополнительные соглашения о внешнем финансовом контроле подписаны со всеми 111 муниципальными образованиями Петербурга, сообщили 26 декабря в Контрольно-счетной палате. Подписанные бумаги передают контрольному органу полномочия по слежению за финансами муниципалов.

"Документы закрепляют передачу КСП СПб полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и направлены на обеспечение единства контрольных стандартов, повышение эффективности и прозрачности использования средств местных бюджетов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Впервые подобные соглашения Палата и муниципалитеты заключили в 2012 году. Необходимость актуализации договоров возникла в связи с изменениями законодательства, произошедшими с того времени.

За последние 10 лет КСП провела свыше трех тысяч проверок муниципалитетов, что позволило повысить прозрачность их работы с финансами и более эффективно использовать средства, говорится в опубликованном сообщении.

Первые семь соглашений были подписаны 8 декабря в Мариинском дворце. Незадолго до этого КСП рассказала о нарушениях, выявленных при проверке МО "Город Пушкин".

Андрей Казарлыга / Фото: Контрольно-счетная палата Петербурга