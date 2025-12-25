Суд приговорил Удальцова* к шести годам колонии

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов* приговорен к шести годам колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за постов в Telegram-канале, сообщил 25 декабря "Коммерсантъ". Дело рассматривал Второй Западный окружной военный суд. Также политику запретили на три года заниматься администрированием сайтов в интернете.

"Назначить Удальцову* наказание в виде шести лет лишения свободы", — зачитал приговор судья.

Гособвинение просило Удальцову* в качестве наказания семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Сам фигурант заявил о непризнании вины, сообщил "Интерфакс". Вынесенный приговор он намерен обжаловать.

Удальцова* задержали в январе 2024 года, ему вменяли посты в поддержку представителей левых взглядов из Уфы, в отношении которых было возбуждено уголовное дело. Как сообщал РБК, середине декабря Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил пятерых участников кружка к срокам от 16 до 22 лет колонии. В зависимости от роли каждого, их обвиняли, в частности, в организации террористического сообщества или участии в нем, в публичных призывах к терроризму, в попытке насильственного захвата власти и прочем.

Это не первый реальный срок, назначенный Удальцову*. В 2014 году суд приговорил его к 4,5 годам колонии по делу о беспорядках на Болотной площади в 2012 году. На свободу политик вышел в августе 2-17 года.

*Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру