В Смольном наградили победителей турнира по Counter Strike среди чиновников

Заместитель руководителя администрации губернатора Петербурга Андрей Михайлов вручил грамоты победителям турнира по киберспорту среди чиновников. Торжественная церемония награждения состоялась в Смольном 25 декабря. На мероприятии также присутствовали председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь и участник СВО, замглавы Красногвардейского района Александр Рожков. Сам турнир состоялся в конце ноября. Госслужащие продемонстировали свои навыке в Counter-Strike 2.

Первое место в дисциплине "Тактический трехмерный бой" (так в Смольном называют Counter-Strike) заняли представители комитета по контролю за имуществом: начальник отдела контроля имущества в управлении контроля использования имущества северных районов Вячеслав Иванов, начальник отдела контроля имущества в управлении контроля использования имущества южных районов Дмитрий Сухих, замначальника отдела контроля имущества в управлении контроля использования имущества северных районов Максим Шопотов, а также специалисты 1-й категории Станислав Казаков и Иван Анисимов.

На втором месте оказалась команда, состоящая из сотрудников администрации Московского района. Третье место заняла сборная нескольких ведомств. "Бронза" досталась Денису Ефимову из ГАТИ, Алексею Короткову из КИО, Максиму Кудряшову и Денису Торшилову из жилищного комитета, а также Павлу Брагину, заместителю председателя комитета по природопользованию. Отметим, на губернаторских выборах в 2024 году Брагин также занял третье место.

Последние годы Смольный активно занимается продвижением киберспорта среди молодежи. Так, игровые турниры для подростков регулярно проводятся в некоторых районах города. Летом 2024 года в Красногвардейском районе открылся первый государственный Центр киберспорта. Через год, летом 2025 года губернатор Александр Беглов выступал с инициативой развивать это направление и создавать аналогичные площадки в других районах Петербурга.

Константин Леньков / Фото: Смольный