Филимонов поговорил с Бегловым в Кремле и вспомнил о Деде Морозе

Губернаторы Петербурга и Вологодской области Александр Беглов и Георгий Филимонов пообщались в Москве, рассказал последний в своем Telegram-канале 25 декабря и приложил фотографию. Беседа состоялась в Кремле перед началом Государственного совета.

Филимонов отметил, что Вологодчина при поддержке Беглова развивает свой туристический потенциал в Северной столице. В связи с этим он вспомнил о визите в Петербург Деда Мороза из Великого Устюга.

"Сейчас в Санкт-Петербурге работает наш Дед Мороз — накануне он принял участие в зажжении огней на главной ёлке города и продолжает встречаться с детьми в образовательных и медицинских учреждениях", — написал Филимонов.

Огни на главной елке Петербурга зажгли в субботу, 20 декабря. Помимо Деда Мороза и Снегурочки в мероприятии поучаствовали Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Судя по постам в канале Филимонова, в Кремле он успел пообщаться не только с Бегловым. В числе его собеседников оказались полпред президента в СЗФО Игорь Руденя, глава республики Алтай Андрей Турчак и лидер КРПФ Геннадий Зюганов.

В свою очередь, Беглов также поделился в соцсетях деталями поездки в Москву. Он рассказал о том, что снял три открытки с "Елки желаний" в Кремле.

