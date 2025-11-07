СК возбудил дело об убийстве после исчезновения петербуржцев в ОАЭ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) по факту исчезновения супругов из Петербурга, пропавших в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба ведомства 7 ноября. По данным "Фонтанки", убитыми оказались Роман и Анна Новак, их тела обнаружены.

По данным следствия, 2 октября личный водитель привез супругов на стоянку у озера, после чего они пересели в другой автомобиль и направились на встречу с некими инвесторами в городе Хатта. После этого связь с ними оборвалась.

Родственники пропавших обратились в правоохранительные органы. Сейчас следователи совместно с МВД и представителями силовых структур ОАЭ устанавливают местонахождение россиян и обстоятельства их исчезновения.

Роман Новак, как утверждается, занимался криптовалютным бизнесом и мог быть связан с мошенническими схемами. Оба являются гражданами России. У пары остались несовершеннолетние дети.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру