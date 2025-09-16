Беглов осмотрел новые лазурные автобусы

В Петербург поступили 30 автобусов ЛиАЗ и 53 автобуса Volgabus, сообщила пресс-служба Смольного 16 сентября. Губернатор города Александр Беглов осмотрел их в автобусном парке № 5.

"В июле этого года мы заключили контракты более чем на 500 автобусов и электробусов. Они уже начали поступать в город и в ближайшее время выйдут на маршруты. Сегодня приняли первую партию новых автобусов", - заявил губернатор в ходе осмотра.

Беглов напомнил, что правительство города уже четыре года занимается обновлением пассажирского автотранспорта. По задумке властей, городские автобусы должны быть не старше 6 лет. По достижении этого возраста транспорт должен будет заменяться на новый. При этом по итогам 2025 года средний возраст автобусов Пассажиравтотранса составит чуть больше 3,5 года.

Вместимость новых автобусов ЛиАЗ-529265 Citymax-12 и Volgabus-527004 составляет от 103 до 106 пассажиров. Они оборудованы мультимедийными информационными системами, USB-разъемами, системой отопления и кондиционерами. Кроме того, в новых автобусах была улучшена безопасность за счёт внедрения электропривода вентилятора системы охлаждения.

В публикации отмечается, что в ближайшие полгода город ожидает поставку 100 электробусов и 120 автобусов особо большого класса по контрактам с Минским автомобильным заводом.

Напомним, в конце марте Беглов оценил новый электробус ЛиАЗ-6274, который намеревались запустить на одном из маршрутов города. Тогда отмечалось, что всего в городе используются 36 электробусов, однако в производственной зоне "Ржевка" ведётся строительство нового парка, рассчитанного на 400 таких машин.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного