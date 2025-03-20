Беглов оценил новый электробус

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел новый электробус ЛиАЗ-6274, который планируют испытать на одном из маршрутов города, сообщила 20 марта пресс-служба Смольного. Он был разработан специально для Петербурга.

"Мы работаем над тем, чтобы уже в этом году перейти на постоянное обслуживание жителей нашего города электробусами - экологичным и бесшумным транспортом. В этом году завершим строительство первой очереди электробусного парка и выведем на линии сотню электробусов", — заявил Беглов.

Как отмечается в публикации, треть комплектующих нового электробуса была произведена в Петербурге, в том числе тяговые батареи и воздушный компрессор. Ожидается, что он сможет работать весь день без подзарядки. Прежде чем массово ввести новый электробус в эксплуатацию, транспортное средство будут тестировать в течение полугода.

В петербургском автобусном парке уже представлены 36 электробусов. Их можно встретить в Центральном, Приморском, Василеостровском и еще нескольких районах города. В производственной зоне "Ржевка" создается новый парк для электробусов, рассчитанный на 400 машин. Сейчас имеющиеся машины обслуживаются в разных автобусных парках.

В конце декабря 2024 года ЗАКС.Ру писал о повторном тестировании электробуса КАМАЗ. До этого он уже курсировал в пробном режиме по маршруту № 7 в марте 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного