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Новости 11:46

На Невском проспекте в тестовом режиме курсируют новые электробусы

фото ЗакС политика На Невском проспекте в тестовом режиме курсируют новые электробусы

В Петербурге тестируют новый электробус КАМАЗ-6282 ONC, который будет заряжаться ночью, об этом 1 марта пишет "Фонтанка.ру".

Сейчас электробус в тестовом режиме курсирует на Невском проспекте под номером 7. Презентация нового транспорта прошла в Автобусном парке № 2. Автобус разработан именно под требования Петербурга.

Новый электробус вмещает в себя до 85 человек, сидя могут проехать 35 человек. Зарядки автобуса должно хватать на 330 километров. Также транспорт приспособлен как к очень низким для Петербурга температурам, так к и очень высоким.

Фото: ЗАКС.Ру


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