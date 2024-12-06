Новый электробус КАМАЗ во второй раз протестируют в Петербурге

"Пассажиравтотранс" принял в эксплуатацию новый электробус производства ПАО "КАМАЗ" в тестовом режиме, об этом 6 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Передача автобуса большого класса прошла в пятницу, 6 декабря, в автобусном парке на Хрустальной улице. Новый автобус будет обслуживаться только в парке, где обслуживают машины марок КАМАЗ и НЕФАЗ.

Ранее этот автобус тестировался в феврале, а теперь тестовую эксплуатацию решили продолжить. Заряжаться электробус будет ночью, его общая вместимость – 85 человек одновременно.

На одном заряде такой автобус может пройти от 240 до 330 километров, а работать он может как и в жару до +40 градусов, так и в мороз до -40 градусов. Тестировать автобус будут месяц.

Напомним, что в феврале этот автобус курсировал по Невскому проспекту под номером 7. Тогда уточнялось, что электробус разработан под требования Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру