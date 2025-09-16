Избирком утвердил итоги выборов губернатора Ленобласти

Члены избирательной комиссии Ленинградской области 16 сентября утвердили результаты выборов губернатора региона, которые состоялись на прошедших выходных. Действующий глава области Александр Дрозденко набрал 756 885 голосов. Его поддержали 84,21% проголосовавших.

Глава фракции ЛДПР в региональном Законодательном собрании Андрей Лебедев получил 60 084 голосов (6,69%). Глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Игорь Новиков набрал 27 133 голосов (3,02%), а лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович получил 23 825 голосов (2,65%). Представителя "Зеленых" Сергея Лисовского поддержали 19 758 человек (2,2%).

Председатель комиссии Михаил Лебединский поблагодарил членов избирательных комиссий за работу по организации голосования. Замечаний к ходу выборов за три дня не возникло.

Инаугурация Дрозденко запланирована на 25 сентября. Для него это будет уже третья церемония вступления в должность - он возглавляет регион с 2012 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру