"Ничего другого не ожидалось": Итоги губернаторских выборов 2026 года

Фото: ЗАКС.Ру

Все главы регионов СЗФО, в которых состоялись выборы в Единый день голосования, сохранили свои посты на новый срок. Высокую явку продемонстрировала Ленинградская область, где губернатор Александр Дрозденко был уже в третий раз избран на новый срок. ЗАКС.Ру рассказывает об итогах прошедшего ЕДГ.

Третьи выборы Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко успешно переизбрался в регионе уже в третий по счету раз. Область он возглавляет с 2012 года. В этот раз он набрал 84,21% голосов при явке в 62,84%. Его кандидатуру поддержали 756,9 тысячи человек из 1,4 млн избирателей. Это каждый второй житель региона с правом голоса. Результат выборов слегка превышает итоги пятилетней давности. Тогда Дрозденко набрал 83,61% голосов при явке на уровне 51,52%.

Места в бюллетене делили пять кандидатов. Конкуренцию единороссу Дрозденко составили глава фракции ЛДПР в региональном Законодательном собрании Андрей Лебедев, представляющий "Зеленых" журналист Сергей Лисовский, лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович и глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Игорь Новиков. Из них лучший результат продемонстрировал Лебедев (6,69 %), далее расположились Новиков (3,02 %), Малинкович (2,65 %) и Лисовский (2,2 %).

В выборах участвовали представители всех партий, представленных в региональном Законодательном собрании, кроме кандидата от КПРФ. От коммунистов баллотировалась депутат из Колтушей Лариса Мухина. В избиркоме заявили, что она сдала недостаточное количество подписей в поддержку выдвижения в рамках муниципального фильтра. Еще трое кандидатов опоздали с подачей документов для регистрации.

Во время избирательной кампании регион неоднократно подвергался налетам беспилотников, причем две последние атаки произошли в ночь перед первым и третьим днями голосования. Впрочем, по словам главы избирательной комиссии Михаила Лебединского, налеты БПЛА не сказались на проведении выборов.

"Думали, что это скажется на настроениях, а сказалось наоборот: люди сплотились и пошли. Хочу сказать всем ленинградцам слова благодарности за ленинградский патриотизм, за ленинградское чувство локтя и чувство команды", — обратился Дрозденко к жителям региона после закрытия участков.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с ЗАКС.Ру назвал неожиданной высокую явку в Ленинградской области по сравнению с другими регионами СЗФО, где, по его наблюдениям, от населения можно было ждать большей вовлеченности. Такую ситуацию эксперт связал с деятельностью губернатора Дрозденко и его команды.

— У него, во-первых, своя наработанная харизма. Он действительно лидер в Ленинградской области узнаваемый, поддерживаемый населением. У него работающая на него команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы, участвовала не в первых избирательных процедурах. <...> Ну и, конечно же, то, что эффективность управления регионом, то, что Ленинградская область находится постоянно в топ-10 разных рейтингов, в топ-5 разных рейтингов, периодически занимает первое место, — высказался политолог.

Выборы в СЗФО

В Республике Коми и в Новгородской области прошли досрочные выборы. В республике свои 70,04% получил Ростислав Гольдштейн, который до этого 10 месяцев руководил регионом в качестве временно исполняющего обязанности главы. Прежде он четыре года возглавлял Еврейскую автономную область. Впрочем, назвать его чужим человеком в республике нельзя: в 90-е он был предпринимателем в Ухте, а с 2004 по 2007 год заседал в Госсовете Коми. Позже он представлял республику в Государственной думе шестого созыва.

Не чужд региону и избранный губернатор Новгородской области Александр Дронов, набравший на выборах 62,19% голосов. В администрации главы региона он работал с июня 2017 года. На пост врио губернатора он перешел в марте 2025 года после того, как его предшественник Андрей Никитин получил назначение в Министерство транспорта России.

В соответствии с существующим графиком прошли выборы в Архангельской области. У местного губернатора Александра Цыбульского уже имелся опыт избирательной кампании в возглавляемом им регионе. Впервые он баллотировался здесь в 2020 году и получил 69,63 % голосов. По сравнению с прошлым разом он ухудшил свой результат: на этих выборах предпочтение ему отдали 67,32 % проголосовавших.

В Ненецком автономном округе главу избрали силами депутатов местного парламента — большинство поддержали Ирину Гехт. С марта 2025 года она руководила регионом в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. До этого она работала в правительстве Челябинской области, была членом Совета Федерации, а в последний год перед назначением в НАО возглавляла правительство Запорожской области.

Поддержанные президентом

Достигнутые главами регионов СЗФО результаты нельзя назвать неожиданными, поскольку кандидатуры были поддержаны президентом Владимиром Путиным, считает политолог Солонников. В такой ситуации победа в первом туре была предсказуема, заявил он.

— То, что все кандидаты, являющиеся действующими губернаторами, поддержанными президентом, или временно исполняющими обязанности, назначенными президентом, победят в первом туре, не было никаких сомнений. Ничего другого, кроме того, что произошло по всей стране, не ожидалось. Все логично, все понятно, все так, как и должно было быть. На всех выборах на территории СЗФО побеждают губернаторы, которых представляет президент, в первом туре, без всяких вопросов, — высказался политолог.

Солонников добавил, что ожидал лучшей явки в Коми, где, помимо выборов главы республики, также проходили выборы в Госсовет и муниципальные выборы. "Я думал, что мобилизация будет больше и они будут чуть-чуть выше, чем в среднем по СЗФО, но нет", — признался он.

Первые и последние

В рамках Единого дня голосования выборы глав состоялись в 21 регионе, при этом в 20 субъектах победу одержали представители "Единой России". Исключением стал действующий глава Чувашии, справоросс Олег Николаев, который баллотировался в качестве самовыдвиженца. Во всех случаях фактические главы регионов сохранили свои посты. Больше 80% набрали Рустам Минниханов в Татарстане, Александр Хинштейн в Курской области, а также Мария Костюк в Еврейской автономной области и Юрий Слюсарь в Ростовской, Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае и Михаил Развожаев в Севастополе.

Победа кандидатов от "Единой России" в том числе связана с тем, что никакой оппозиционной повестки в стране сейчас не существует, уверен Солонников. По его мнению, все политические силы поддерживают существующий курс и отличаются друг от друга лишь в частностях. В такой ситуации избиратель может не видеть смысла в том, чтобы отдавать оппозиции свой голос, полагает он.

— В этом отношении никакой серьезной политической борьбы в стране нет, но это нормально, это правильно, потому что страна находится состоянии отражения военной угрозы. <...> Это правильно, но раз так, то и никакого поля для маневра, никакого поля для деятельности у оппозиционных партий нет. А раз нет оппозиционности, то зачем за них голосовать? — задается вопросом эксперт.

Следующий ЕДГ состоится в сентябре 2026 года. Россияне будут выбирать депутатов Государственной думы. В Петербурге также состоятся выборы в Законодательное собрание восьмого созыва.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру