ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 5 ноября, 20:53

Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми

фото ЗакС политика Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми

Президент России Владимир Путин подписал указ о смене руководства Республики Коми, назначив Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы региона, передает 5 ноября ТАСС.

С 2019 года до сегодняшнего дня Гольдштейн был губернатором Еврейской автономной области (ЕАО). Сперва он руководил регионом в качестве врио главы, а в 2020 году стал уже избранным губернатором. 

Временно исполняющей обязанности главы ЕАО президент назначил руководителя программы "Время героев" Марию Костюк.

Напомним, 5 ноября о своем решении уйти в отставку с поста главы Республики Коми заявил Владимир Уйба. Чиновник пояснил, что его ждет переход на новую должность. 

 

фото: правительство ЕАО


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама