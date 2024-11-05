Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми

Президент России Владимир Путин подписал указ о смене руководства Республики Коми, назначив Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы региона, передает 5 ноября ТАСС.

С 2019 года до сегодняшнего дня Гольдштейн был губернатором Еврейской автономной области (ЕАО). Сперва он руководил регионом в качестве врио главы, а в 2020 году стал уже избранным губернатором.

Временно исполняющей обязанности главы ЕАО президент назначил руководителя программы "Время героев" Марию Костюк.

Напомним, 5 ноября о своем решении уйти в отставку с поста главы Республики Коми заявил Владимир Уйба. Чиновник пояснил, что его ждет переход на новую должность.

фото: правительство ЕАО