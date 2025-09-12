Глава избиркома Ленобласти: Атака БПЛА не повлияла на ход голосования

Утренняя атака беспилотников на Ленинградскую область не повлияла на открытие избирательных участков утром 12 сентября, в первый день выборов губернатора, сообщил председатель избирательной комиссии субъекта Михаил Лебединский, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Лебединского, все избирательные участки открылись вовремя. Один из них заработал в семь часов, остальные — в восемь часов утра.

— Никаких ЧП, замечаний нет. Понятно, где-то работает хуже интернет, где-то камеры, которые мы устанавливали с помощью Ростелекома, снизилась скорость передачи данных. На функционирование избирательной системы это не влияет, — заявил Лебединский.

В целях безопасности избирательные комиссии Ленобласти и Петербурга, на территории которого открыты 18 экстерриториальных участков, подготовили резервные помещения для голосования. Также дежурят резервные автобусы. Кроме того, каждый участок оснащен альтернативным каналом связи.

В ночь на 12 сентября над Ленинградской областью сбили более 30 украинских беспилотников. В некоторых районах было зафиксировано падение обломков БПЛА.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру