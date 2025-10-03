Молодёжь не выдала своих кандидатов

Дискуссионная площадка "Экспертный клуб Петербурга" провела свое первое мероприятие для молодежи. Встреча с представителями политических партий состоялась 3 октября в Мариинском дворце. Во время дискуссии планами на 2026 год поделились молодежь из "Единой России", ЛДПР, "Новых людей", "Зеленых", КПРФ, "Справедливой России — За правду" и "Яблока". От уточнения деталей юные политики воздержались. Детали избирательной кампании или имена вероятных кандидатов молодежь называть не стала.

Представитель "Молодой гвардии "Единой России" Владислав Петрусев решил рассказать собравшимся о своей волонтерской деятельности и сборе гуманитарных грузов для жителей новых и приграничных регионов. Вернувшись к теме выборов, он вспомнил о партийном проекте "Политзавод".

— Наша стратегия на следующий избирательный цикл — у нас есть замечательный проект "Политзавод". Его суть заключается в том, чтобы привлечь новых людей в МГЕР и постараться обучить их, передать некий опыт. Лучших из лучших из них направить на работу в органы исполнительной власти. Возможно, кто-то из них может избраться в 2026 году. У участников "Политзавода" такие планы есть. Обойдемся без фамилий, — заявил Петрусев.

Спикер не смог ответить, будет ли баллотироваться руководитель петербургского МГЕР Александр Амелин. Равным образом он не стал говорить о своем участии в выборах.

Модератор встречи Иван Скворцов поинтересовался о планах МГЕР на предстоящие выборы в Заксобрание и Госдуму. В ответ Петрусев заявил: "Какие-то планы, безусловно, есть".

"Зеленые" и "Новые люди" бегло отрапортовали о подготовке партий к предстоящим выборам. Экологов представляла руководитель проекта "Экорадар" Екатерина Голикова, а "Новых людей" — заместитель главы петербургского отделения партии Владимир Катриченко. Своих фронтменов на предстоящих выборах они также не назвали.

Представитель коммунистов Никита Добров рассказал о главных претензиях КПРФ к текущей политической повестке, а именно к недопуску кандидатов от компартии до выборов. В частности, он упомянул о недопуске претендентки на пост губернатора Ленобласти Ларисы Мухиной из-за неудачи с прохождением муниципального фильтра.

Вячеслав Грицких из ЛДПР доложил о намерениях партии выдвинуть в 2026 году не менее 50 молодых политиков по всей стране на выборах депутатов Государственной думы. Также он заявил, что ЛДПР делает ставку на "простых русских людей" из глубинок.

От "Справедливой России — За правду" на встречу явился Антон Ахтанин. Он представлял "молодежку" справедливороссов. Формально крыло существует в партии около года. Молодежное объединение при СРЗП существовало и раньше, но неформально, рассказал Ахтанин. Участников встречи больше интересовал сюжет о вакантном мандате депутата Госдумы Олега Нилова, который не достался главе городского отделения Надежде Тихоновой.

— Надежда Геннадьевна — очень опытный, сильный политик. Я думаю, что все будет хорошо и она обязательно изберется туда, куда хочет, — уверен Ахтанин.

Относительно предстоящих выборов он не смог предоставить каких-либо деталей, ограничившись заявлением о "больших планах". Ахтанин из СЗРП со ссылкой на подсчеты заявил, что партия оказалась на третьем месте по соотношению выдвинутых и избранных депутатов.

Если первенство "Единой России" на прошедших в 2025 году выборах ни у кого не вызывает сомнений, то КПРФ и ЛДПР все же пытались обосновать, почему именно они являются "второй партией" в стране. Добров заявил, что КПРФ традиционно сохранила второе место, обосновав обилием вторых мест по числу мест от партии в законодательных органах. Грицких из ЛДПР настаивал, что второе место у их однопартийцев. По крайней мере, по общему числу голосов.

После губернаторских выборов 2024 года петербургские политологи все чаще говорят о том, что ЛДПР сместило КПРФ на втором месте. Подобные прогнозы озвучивал политолог Дмитрий Солонников на предыдущей встрече "Экспертного клуба". Впрочем, последние годы роль "коммунистической партии" на выборах достается "Коммунистам России" Сергея Малинковича. Он представлял красных на выборах губернатора Северной столицы в 2024 году и на выборах главы Ленобласти в сентябре 2025 года. Кандидаты от КПРФ на эти выборы допущены не были.

Впервые на встрече экспертного клуба присутствовал представитель "Яблока" Давид Зудин, помощник депутата Ольга Штанниковой. Он заявил, что партия готовится к предстоящим выборам, но учитывает неприятную для "яблочников" обстановку на выборах. В частности, он напомнил о недопуске всех кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге в 2024 году. Еще он рассказал о партийных успехах в Псковской области в сентябре.

К дебюту "Яблока" на дискуссионной площадке возникли вопросы у руководителя клуба Ильи Стрелкова. Он подчеркнул, что Зудин завысил число мандатов, которые достались "яблочникам" в Псковской области, а также упрекнул партию в якобы привлечении несовершеннолетних к агитации и отсутствии наблюдателей на выборах в регионе.

— Также из политических telegram-каналов видели, что "Яблоко" использует в агитации детей, даже до 16 лет. У вас проблема с агитаторами. Это раз. Вы всегда говорите, что выборы проходят нечестно, а на самом деле, по статистике, мы посмотрели, у вас меньше половины, даже 10% максимум в некоторых районах было заполнено наблюдателями, — заявил Стрелков.

Для Стрелкова Псковская область — не чужой регион. Он возглавлял "Экспертный клуб: Псковский регион", а во время выборов 2023 года руководил общественным штабом по наблюдению на голосовании. Кроме того, он входил в состав общественного совета при региональном избиркоме.

Зудин, по его признанию, оказался ошарашен известием о привлечении детей к агитации и попросил предоставить доказательства. Позже в telegram-канале экспертного клуба опубликовали ролик без звука, на котором неизвестные молодые люди на камеру показывают партийную газету. В соцсетях утверждается, что ролик снят в Гдове. ЗАКС.Ру не удалось найти каких-либо решений или заявлений территориальной избирательной комиссии по факту публикации ролика.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру