16 сентября 2025, 21:44

На выборы 2026 года Смольный потратит 2,2 млрд рублей

фото ЗакС политика

Проведение выборов в 2026 году обойдется бюджету Петербурга в 2,2 млрд рублей, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на слова вице-губернатора Алексея Корабельникова, курирующего финансовый блок. В следующем году в городе пройдут выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. 

Пять лет назад, во время выборов 2021 года, на эти цели из городской казны выделили порядка 850 млн рублей. На росте затрат, вероятно, сказалась инфляция, отмечают в "Фонтанке". 

Единый день голосования в 2026 году состоится 20 сентября. Кроме выборов в ЗакС и Госдуму, в городе пройдут выборы депутатов МО "Автово"

Ранее ЗАКС.Ру писал об основных параметрах бюджета Петербурга на 2026 год и планируемый период 2027 и 2028 годов. 

Константин Леньков


