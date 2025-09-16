Смольный представил параметры бюджета на следующую трехлетку

Доходы и расходы казны Петербурга будут увеличиваться в следующие три года, сообщили 16 сентября в администрации губернатора. Темпы роста поступлений в бюджет за этот период должны будут увеличиться со 104,7 % до 108,8 %.

В 2026 году поступления в бюджет запланированы в размере 1,45 трлн рублей, а расходная часть сверстана на уровне 1,64 трлн рублей. В 2027 году доходы составят 1,56 трлн, расходы — 1,69 трлн рублей. Наконец, в 2028 году размер поступлений должен будет составить 1,7 трлн рублей, а величина трат — 1,77 трлн рублей.

Дефицит бюджета при этом должен будет уменьшаться с каждым годом. В 2026 году он составит 188,8 млрд рублей, в 2027 году — 125,5 млрд рублей, а в 2028 году — 70,1 млрд рублей.

В Смольном рассчитывают, что более 90 % доходов бюджета в следующем году составят поступления от налогов. Налог на доходы физических лиц принесет 671,1 млрд рублей, а еще 377,9 млрд казне даст налог на прибыль организаций. Суммарно это 72 % от запланированных поступлений.

На расходы транспортной системы в 2026 году заложено 384,3 млрд рублей, на развитие образования — 343,1 млрд рублей. На здравоохранение привлекут 235,3 млрд рублей и еще 183,1 млрд — на соцподдержку граждан.

Реализация адресной инвестиционной программы потребует привлечения 848 млрд рублей в следующие три года. ЗАКС.Ру писал об основных параметрах АИП в следующем году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру