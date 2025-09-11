Метро, ШМСД и дом Басевича: На что заложены средства в АИП

Фото: сайт Законодательного собрания

На реализацию адресной инвестиционной программы Петербурга в 2026 году планируют потратить 262,7 млрд рублей. Проект в рамках подготовки к первому чтению бюджета был представлен 10 сентября на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания. Общая сумма расходов по АИП на ближайшую трехлетку подбирается к 848 млрд рублей.

Презентовать проект на встречу к членам БФК пришли чиновники Смольного, в том числе вице-губернатор Валерий Москаленко, курирующий экономическую политику, и глава профильного комитета Алексей Зырянов. Сама АИП определяет, какие объекты планируется строить или реконструировать на деньги бюджета. Роспись охватывает период с 2026 по 2028 годы, в нее входят самые разные сооружения, от метро и крупных трасс до детских садов и поликлиник. В целом сумма затрат на программу приблизительно соответствует одной пятой части городского бюджета, каким его планируют на следующий год.

Как заявил по итогам заседания глава БФК Денис Четырбок, депутаты получили "достаточно подробные ответы" от пришедших в Мариинский дворец чиновников. "Более подробно этот вопрос уже будет рассмотрен впоследствии на правительстве Санкт-Петербурга и, впоследствии, при утверждении проекта бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов", — анонсировал депутат.

Самой большой строкой расходов станет развитие транспортной инфраструктуры. Суммарно в 2026 году на эти цели собираются потратить 127,9 млрд рублей, а всего на три года здесь заложено 437,7 млрд рублей, более половины от всех средств.

Строительство и реконструкция образовательных учреждений обойдется в 2026 году в 29,7 млрд рублей. Затраты на здравоохранение составят тогда же 22,2 млрд рублей. На экономическое и социальное развитие городских территорий уйдет 20,7 млрд рублей, коммунальная инфраструктура и энергетика получит еще 23,5 млрд рублей.

Обеспечение петербуржцев доступным жильем и ЖКУ потребует 14 млрд рублей. Заметно ниже будут расходы в сфере культуры — они составят 7,1 млрд рублей.

Траты на метро

Расходы на транспортную систему в 2026 году расписаны между комитетами по строительству, по развитию транспортной инфраструктуры, комитетом по транспорту и комитетом по инвестициям. Из них самая внушительная доля принадлежит комитету по строительству: ему дают 52,9 млрд рублей. Почти все эти средства уйдут на развитие метрополитена.

Завершение строительства участка строящейся Красносельско-Калининской ветки между станциями "Казаковская" и "Обводный канал – 2" с сопутствующими объектами планируется завершить в следующем году. На эти цели выделяют 15,1 млрд рублей. До 2030 года рассчитано строительство отрезка между "Каретной" и "Путиловской" на той же линии. В следующем году на него потратят 5,3 млрд рублей.

На тот же период, до 2030 года, запланированы работы на участке от "Улицы Савушкина" до "Зоопарка" на зеленой ветке метро. Конкретно в следующем году на них привлекут 14,2 млрд рублей.

Станцию "Кудрово" жителям одноименного города-спутника стоит ждать минимум 10 лет — во всяком случае, в АИП работы запланированы до 2035 года.

Строительство дорог

КРТИ на реализацию проектов получит в следующем году 33,9 млрд рублей. В частности, 5,4 млрд рублей из бюджета перейдет АО "ЗСД" на подготовку участка строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) между Союзным проспектом и КАД. Еще 4 млрд рублей потребуется на строительство отрезка Новгородского проспекта в Шушарах.

Первый этап Южной широтной магистрали в Пушкинском районе обойдется в 2026 году в 3,4 млрд рублей, завершить ее хотят в 2027 году. Тревожащую градозащитников реконструкцию Цимбалинского путепровода собираются закончить в те же сроки, потратив 4,9 млрд рублей за два года.

В строку комитета по инвестициям заложено 27 млрд рублей, из которых 26,8 млрд уйдут на концессионное соглашение по созданию и эксплуатации отрезка ШМСД от развязки с Витебским проспектом до КАД. Остатки касаются концессии в связи с трамвайной сетью от станции метро "Купчино" до Славянки.

Медицина и образование

В 2026 году власти Петербурга рассчитывают достроить детский центр развития врожденных пороков развития и восстановительного лечения на Авангардной улице, подстанцию скорой помощи в Красном Селе, а также взрослую и детскую поликлиники на проспекте Маршала Блюхера. Наибольшие вложения в следующем году предполагаются в строительство высокотехнологичного медкорпуса больницы № 15 на Авангардной. На это заложили 5,1 млрд рублей.

За три года планируют построить 24 детских садов, из них 15 учреждений — уже в следующем году. Среди образовательных учреждений для тех, кто постарше, в АИП насчитывается 27 школ и колледжей. Дороже всего в следующем году выйдет строительство школы на улице Добровольцев — на эти цели заложено 2,3 млрд рублей.

Культура и приюты для животных

Нашлось в АИП место и спальному корпусу для учащихся академии танца Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской улице. Работы здесь должны завершиться в 2026 году, на эти цели предлагают выделить еще 1,1 млрд рублей. Это дом Басевича, возведенный в 1912 году, с сопредельной постройкой. Планы его реконструкции с частичным сносом спровоцировали протесты со стороны градозащитников, однако судебные тяжбы завершились не в их пользу.

Еще одним знаковым объектом в сфере культуры стал музыкальный театр имени Шаляпина. В этом случае под современное использование приспосабливают историческое здание Народного дома в Александровском парке. До 2027 года, когда запланировано завершение работ, здесь собираются потратить 9,3 млрд рублей.

Не забыли разработчики программы и о братьях наших меньших. Для бездомных животных предусмотрели строительство приютов в Металлострое и в Кронштадте, на них выделяют 12,9 млн рублей и 42,8 млн рублей соответственно. Строительство в Металлострое должно завершиться уже в следующем году. Ранее сообщалось о том, что работы собираются закончить в 2027 году, однако ускорить процесс потребовал губернатор Александр Беглов. В свою очередь, строительство приюта в Кронштадте растянется еще на два года.

В целом предполагается, что расходы на АИП будут расти год от года. Если в 2026 году на программу планируют потратить 262,7 млрд рублей, то в 2027 году речь идет о 282,5 млрд, а в 2028-м — уже о 302,7 млрд рублей. Подавляющую долю инвестиций вложит Петербург, средства от федерального центра будут несопоставимо меньше. Например, в смете на 2026 год они составляют 5,7 млн рублей, или же 0,002 % от суммы запланированных затрат.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания