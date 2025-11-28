ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 28 ноября 2025, 11:21

Беглов подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год

фото ЗакС политика Беглов подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год

Губернатор Александр Беглов 28 ноября подписал закон о корректировке бюджета Петербурга на 2025 год, сообщили в пресс-службе Смольного. С учетом изменений доходы Петербурга составили 1,406 трлн рублей. Расходная часть – 1,507 трлн рублей. Дефицит составил 101,2 млрд рублей.

В результате изменений доходы города увеличились на 77,7 млрд рублей относительно первоначального плана. В основном дополнительные средства поступили за счет собственных доходов. На безвозмездные поступления приходится 10,9 млрд рублей. 

Пресс-служба городской администрации отмечает, что рост поступлений позволит отказаться от привлечения кредитов и сократить дефицит бюджета на 62 млрд рублей. 

"Осенняя корректировка бюджета целенаправленно усиливает социальную поддержку петербуржцев. Сокращая дефицит и отказываясь в текущем году от новых займов, мы укрепляем финансовый фундамент города. Это гарантирует и своевременное выполнение всех социальных обязательств, и стабильное развитие Северной столицы как мегаполиса XXI века", – цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

В среду, 26 ноября, Законодательное собрание Петербурга утвердило бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Смольный ожидает доходы в следующем году на уровне 1,461 трлн рублей.

Константин Леньков


