Фонтанка: ВТБ и ЛСР стали крупнейшими налогоплательщиками в Петербурге за 5 лет

По данным исследования "Фонтанки", в период с 2020 по 2024 год крупнейшие компании Петербурга внесли в городскую казну в виде налогов на сумму до 331 млрд рублей. Самыми крупными налогоплательщиками за прошедшие пять лет стали банки ВТБ и "Санкт-Петербург", а также застройщики ЛСР и Setl Group.

Так, с 2020 по 2024 год от ВТБ в бюджет Петербурга поступило 84,3 млрд рублей. Доходы города от других лидеров рейтинга оказались в несколько раз ниже. ЛСР – 32,2 млрд рублей. Setl Group – 27,3 млрд рублей. Банк "Санкт-Петербург" пополнил городской бюджет на 24,2 млрд рублей. При этом, отмечают журналисты, последний не опубликовал полную версию отчетности в 2021 и 2022 годах.

Еще в число крупных плательщиков налогов в Петербурге вошли группа компаний "Илим" (23,1 млрд рублей) и оператор сети супермаркетов "Пятерочка" ООО "Агроторг" (22,8 млрд рублей).

Последние годы, за исключением 2022 года, главным источником пополнения городского бюджета остается налог на доходы физических лиц. За прошедшие пять лет ситуация изменилась лишь в 2022 году, когда сумма налогов на прибыль организаций достигла почти 270 млрд рублей. По НДФЛ город получил в тот год 395,6 млрд рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру