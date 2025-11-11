ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11 ноября 2025, 11:46

Бюджетная комиссия поддержала все поправки ко второму чтению бюджета на 2026 год

фото ЗакС политика Бюджетная комиссия поддержала все поправки ко второму чтению бюджета на 2026 год

На заседании 11 ноября бюджетная комиссия рекомендовала принять все 20 депутатских поправок, поданных ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Речь идет о поправках, поддержанных накануне бюджетно-финансовым комитетом Законодательного собрания и отправленных в комиссию на экспертизу.

"Рекомендовано поддержать все 20 поправок, поступивших на рассмотрение из бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания, по различным направлениям городской повестки", — написал Корабельников в своем Telegram-канале.

Поддержанные поправки будут представлены на голосование в ЗакСе наравне с поправкой, предложенной губернатором Александром Бегловым. Второе чтение законопроекта о бюджете состоится в петербургском парламенте 19 ноября.

Накануне БФК рассмотрел 34 поправки, внесенные ко второму чтению бюджета на следующую трехлетку. Одобрение получили поправка губернатора, 12 инициатив фракции "Единая Россия", три предложения от ЛДПР и два от "Новых людей", а также две поправки от депутатов Марины Шишкиной и Андрея Алескерова и одна от депутата Ирины Ивановой. Две инициативы Ивановой и все 11 предложений "Яблока" поддержки БФК не получили.

В числе одобренных инициатив оказались выделение 6,3 млрд рублей муниципалитетам в качестве субсидий на благоустройство и озеленение и 1,46 млрд "Горжилобмену" на помощь состоящим на жилищном учете гражданам, покупка оборудования для медучреждений, перечисление средств на капитальный ремонт детских и юношеских учреждений, а также на проведение любительских забегов и мотофестиваля. Более подробно об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Корабельников Алексей Алексеевич






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама