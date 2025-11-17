Беглов поддержал все 20 рекомендованных поправок депутатов к бюджету на 2026 год

Губернатор Александр Беглов поддержал фракционные поправки к проекту бюджета Петербурга на 2026 и плановый период 2027-2028 годов, сообщил 17 ноября глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок. По его словам, положительное заключение на инициативы поступило в городской парламент в понедельник.

"В этом году из 33 поправок депутатского корпуса к проекту главного финансового документа города поддержаны рекордные 20", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

Поправки вносились ко второму чтению законопроекта о бюджете, которое состоится в Заксобрании в среду, 19 ноября. Больше всего предложений поступило от фракции "Единая Россия", которая представила 12 инициатив. Еще 11 предложений поступило от "Яблока", три — от ЛДПР, две — от "Новых людей". Кроме того, депутат Ирина Иванова самостоятельно представила три поправки, а депутаты Марина Шишкина и Андрей Алескеров представили два предложения. Еще одна, 34-я по счету, поправка исходила от губернатора.

Сбор поправок шел до вечера 5 ноября. После этого, 10 ноября, их рассмотрели на заседании БФК, о чем подробно писал ЗАКС.Ру. Одобрение получили все инициативы, поступившие от "Единой России", "Новых людей", "Яблока", Шишкиной и Алескерова, а также губернаторская поправка. Из трех предложений Ивановой поддержку комитета получило только одно. Все поправки от "Яблока" остались без одобрения.

На следующий день после заседания БФК одобренные фракционные поправки рассмотрела бюджетная комиссия. Она рекомендовала губернатору поддержать все поступившие поправки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру