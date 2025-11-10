БФК поддержал 21 поправку ко второму чтению бюджета на 2026 год

Члены бюджетно-финансового комитета поддержали на состоявшемся 10 ноября заседании в общей сложности 21 поправку ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Их отправят на рассмотрение в бюджетную комиссию. Всего на рассмотрение БФК поступило 34 предложения по корректировке проекта.

Поддержку комитета получила поправка, представленная губернатором Александром Бегловым. Она предполагает соразмерное увеличение доходов и расходов бюджета на 8,3 млрд рублей. В частности, на 2 млрд рублей планируется увеличить финансирование проекта по созданию комфортной городской среды, еще свыше 1,6 млрд направят на капремонт учреждений.

Также были одобрены все 12 поправок, внесенных фракцией "Единая Россия", а вместе с ними три поправки от фракции ЛДПР и две — от "Новых людей". Кроме того, поддержку получили две поправки, представленные депутатами Мариной Шишкиной и Андреем Алескеровым. Из трех поправок, внесенных депутатом Ириной Ивановой, в бюджетную комиссию отправится только одна. В то же время все 11 предложений, внесенных фракцией "Яблоко", не нашли поддержки со стороны членов комитета.

Как сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников, бюджетная комиссия рассмотрит все 20 одобренных фракционных поправок на заседании во вторник, 11 ноября. Вслед за этим в ЗакС направят заключение по ним.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова