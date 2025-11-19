ЗакС утвердил поправки к бюджету Петербурга на 2026 год

Депутаты Законодательного собрания 19 ноября поддержали все 21 поправку к проекту бюджета Петербурга на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламент поддержал 20 депутатских поправок, ранее поддержанных бюджетной комиссией Смольного. Также депутаты одобрили поправку губернатора.

Всего до второго чтения дошли 12 поправок от "Единой России", три от ЛДПР, две от "Новых людей", столько же от депутатов Марины Шишкиной и Андрея Алескерова. Ещё согласовали одну поправку Ирины Ивановой. Подробнее о поданных поправках и результатах их обсуждения на бюджетно-финансового комитета читайте в материале ЗАКС.Ру. Остались без внимания 11 предложений от партии "Яблоко".

На заседании присутствовали вице-губернатор Алексей Корабельников, курирующий финансовый блок, и глава комитета финансов Светлана Енилина.

Третье, окончательное чтение бюджета на предстоящую трехлетку запланировано на 29 ноября. О том, как документ представлял в Заксобрании губернатор — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру