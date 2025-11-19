Депутаты разрешат звон колоколов по утрам в выходные

Заксобрание Петербурга 19 ноября в первом чтении поддержало законопроект, который освободит религиозные организации от ответственности за нарушение тишины и покоя граждан по утрам в выходные и праздничные дни, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Инициатива, в частности, позволит проводить богослужения по субботам и воскресеньям в период с 8:00 до 12:00 без риска получить штраф в соответствии с городским законом об административных правонарушениях.

Так, в законе пропишут, что штрафы грозят за нарушение тишины по утрам в выходные, за исключением "действий, совершаемых юридическими лицами и гражданами при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий".

Представлял законопроект единоросс Павел Крупник. Он заявил, что закон позволит устранить правовой пробел и исключит возможность привлекать к ответственности представителей конфессий. Депутат отметил, что сейчас закон позволяет проводить шумные религиозные обряды в ночное время.

"Широкий ряд действий, связанных с отправлением религиозных культов, проводится в утреннее время в выходные дни и сопровождается нарушением тишины. Например, утренний звон колоколов является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва христиан к богослужению и для оповещения о времени его начала", – говорится в пояснительной записке.

Сейчас закон предусматривает штрафы за такие действия для граждан в размере от 500 до 5000 рублей. Для должностных лиц — от 5000 до 50000 тысяч рублей. Для юрлиц санкция предусматривает штраф до 200 тысяч рублей.

С критикой законопроекта выступил член фракции КПРФ Алексей Зинчук. Он считает, что принятие документа может спровоцировать споры между конфессиями. Парламентарий отметил, что для многих горожан важно выспаться утром в выходные дни, а колокольный звон, по его мнению, может этому помешать.

Во время дискуссии депутаты интересовались, бывали ли случаи, когда протоколы за нарушение закона о тишине в отношении представителей религиозных организаций. О подобных случаях неизвестно.

Инициативу поддержали в первом чтении 40 депутатов. Один парламентарий воздержался. Ещё трое проголосовали против.

Законопроект внесен на рассмотрение парламента группой депутатов из фракции "Единая Россия" в начале сентября. Инициативу поддержал губернатор Александр Беглов.

Константин Леньков / Фото: сайт Смольного