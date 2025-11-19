Инициатива о смене названия МО №72 прошла второе чтение

Депутаты петербургского парламента во втором чтении поддержали проект закона о смене названия МО "№72" на МО "Николаевский", передает корреспондент ЗАКС.Ру. К документу подали одну техническую поправку.

Парламент приступил к рассмотрению законопроекта на заседании 12 ноября. Тогда инициативу представляла глава округа Лилия Судьина. Сегодня она также присутствовала на заседании.

Решение о смене названия МО №72 принято муниципальным советом в августе 2025 года. Этому предшествовали длительные споры среди местных жителей, стоит ли отказываться от номерного наименования.

МО №72 стал вторым муниципалитетом за год, который решил сменить название. Ранее Заксобрание утвердило переименование МО "№15". Теперь оно называется МО "Суздальское".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру