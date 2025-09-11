Петербургские депутаты хотят разрешить колокольный звон по утрам в выходные

Законодательное собрание рассмотрит законопроект о возможности нарушения тишины по утрам в выходные ради проведения религиозных обрядов, обратил внимание ЗАКС.Ру. Инициативу внесли представители фракции "Единая Россия", которые привели в качестве примера колокольный звон.

Сейчас граждане и организации вправе нарушать тишину в ночное время "при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий". Однако подобное разрешение не распространяется на действия, нарушающие покой жильцов в многоквартирных домах по утрам с 08:00 до 12:00 в выходные и нерабочие дни.

Религиозным организациям, согласно действующему закону, могут грозить административные штрафы за проведение в эти четыре часа обрядов, которые тревожат окружающих. Для должностных лиц предусмотрено взыскание от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Внесенный законопроект призван устранить существующий пробел. Сами поправки касаются положения закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Как отмечают законотворцы в пояснительной записке, отправление религиозных культов нередко сопровождается нарушением тишины по утрам. В качестве примера они привели колокольный звон, который "является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва христиан к богослужению и для оповещения о времени его начала".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного