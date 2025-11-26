ЗакС принял бюджет Петербурга на 2026 год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 26 ноября утвердили в третьем, окончательном чтении бюджет города на 2026 год и плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.

Доходы Петербурга в 2026 году составят 1,461 трлн рублей, в 2027 году – 1,569 трлн рублей, в 2028 году – 1,710 трлн рублей. Расходы в следующем году ставят 1,650 трлн рублей, в 2027 году – 1,694 трлн рублей, а в 2028-м – 1,780 трлн рублей.

В рамках второго чтения депутаты поддержали 21 поправку к проекту бюджета, в том числе губернаторскую. Больше всего поддержанных поправок внесла фракция "Единая Россия". В связи с поступившими корректировками возникла необходимость внесения технических правок. Непосредственно перед голосованием член бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок поблагодарил председателя комитета финансов Светлану Енилину за работу над проектом бюджета на предстоящие три года.

Закон о бюджете на 2026 год принят 43 голосами. Двое депутатов проголосовали против. Ранее о намерениях не поддерживать проект бюджета заявляла фракция "Яблоко".

Представлял законопроект в парламенте сам губернатор Беглов на заседании 29 октября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру