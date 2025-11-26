Бельский сделал замечание Павлову за съёмку во время тайного голосования

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время заседания 26 ноября сделал замечание лидеру фракции "Новые люди" Дмитрию Павлову за съёмку во время тайного голосования по утверждению кандидатур на должность мировых судей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Павлов входит в счетную комиссию, которая отвечает за проведение голосования по персональным вопросам.

— Дмитрий Геннадьевич, оно на то и называется тайным голосованием, голосованием без выведения результатов на табло. Не для того, чтобы вы там снимали. Удалите, пожалуйста, – сказал Бельский.

После замечания председателя Павлов убрал телефон. Лидер "Новых людей" в Заксобрании – один из самых продуктивных производителей визуального контента в Мариинском дворце. Он регулярно снимает на свой iPhone фото и видео. Видеозарисовками из депутатский жизни он активно делится в социальных сетях.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру