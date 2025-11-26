Крупник предложил ввести автоматическую проверку объявлений о недвижимости

Лидер фракции "Единая Россия" в петербургском Законодательном собрании Павел Крупник выступил за создание автоматизированного государственного контроля объявлений о продаже недвижимости, сообщила 26 ноября "Парламентская газета". Свои предложения он изложил в письме главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Крупника беспокоит, что сейчас недобросовестные продавцы или мошенники могут вводить в заблуждение покупателей при продаже жилья. В частности, на популярных сайтах объявлений может выставляться недвижимость с обременениями или же, под видом студий с узаконенной перепланировкой, комнаты в коммунальных квартирах. Исправить ситуацию, по мнению депутата, позволит введение государственного машинного либо сертифицированного частного анализа объявлений для обеспечения безопасности сделки.

"Данный механизм анализа мог бы включать в себя проверку по ключевым параметрам, гарантирующим покупателю чистоту сделки, отсутствие потенциальных проблем впоследствии и опасностей, связанных с популярными мошенническими схемами", — отмечает Крупник в своем письме и добавляет, что ошибка при выборе жилья грозит обернуться "без преувеличения, жизненной трагедией и сломанной судьбой".

Как отмечает издание, часть сервисов и сейчас предоставляют обезличенные данные, касающиеся количества собственников или же, например, наличия обременений. Однако так поступают не все платформы, а объем предоставляемой ими информации может отличаться.

В Госдуме инициативу Крупника поддержали, хотя и с оговорками. Замглавы парламентского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов отметил, что механизм проверки могли бы внедрять доски объявлений, в том числе на платной основе, либо же необходимые сведения могли бы публиковать сами продавцы. В то же время Спиридонов не считает нужным делать проверки информации обязательными, поскольку за содержание объявлений в конечном счете отвечает сам продавец.

Ранее сообщалось, что Петербург занял 72 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки. При этом город занял второе место по величине ежемесячного платежа, уступив только Москве.

