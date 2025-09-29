Петербург занял 72-е место по доступности ипотеки

В рейтинге доступности ипотечных кредитов в регионах России Петербург занял 72-е место, сообщило 29 сентября РИА "Новости" по итогам проведенного исследования. При этом Северная столица оказалась второй после Москвы по величине ежемесячного платежа.

При построении рейтинга учитывали долю семей, которые способны вносить ежемесячные ипотечные платежи и при этом тратить средства на повседневные расходы. Расчеты производили, исходя из стоимости в каждом регионе квартиры площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в размере 30 %.

В Петербурге размер ежемесячного платежа составил в подобных условиях 170,8 тысячи рублей. Позволить себе подобные траты могут 9,2 % семей Северной столицы, следует из представленных результатов.

Для Москвы размер ежемесячного платежа рассчитали в размере 248,6 тысячи рублей, и это самый крупный показатель среди регионов. Позволить себе ипотеку в таких условиях могут 12,3 % столичных семей. Третьим регионом по величине платежа и последним по доступности ипотеки стал Севастополь: там за ипотеку придется отчислять по 132,1 тысячи рублей ежемесячно. Это по средствам только 3,3 % семей.

Ленинградская область заняла в списке 51-ю позицию. Здесь размер платежа составит 104,1 тысячи рублей, а доля семей, которые способны взять квартиру в ипотеку, равняется 14,3 %.

Лидером списка оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором взять квартиру в ипотеку способны 47,1 % жителей. В первую тройку также вошли Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, где ипотека доступна 44,3 % и 42 % жителей соответственно.

Неделей ранее стало известно о том, что Петербург занял 11-е место в общероссийском рейтинге величины чистой медианной зарплаты. Для Северной столицы этот показатель составил 82,9 тысячи рублей.

Отметим, что в конце 2024 года сообщалось, что петербургской семье с одним ребенком потребуется 3,7 лет на то, чтобы накопить первоначальный взнос на ипотеку по квартире площадью 60 квадратных метров. Речь шла о сумме в размере 3,5 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного