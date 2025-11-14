Бывшего помощника депутата ЗакСа обвинили в обмане таксиста

В соцсетях разместили пост о представителе ЛДПР Данииле Соловьеве, который якобы нанял водителя с люксовым автомобилем на два дня и не заплатил ему. Услуги личного такси оценили в 30-40 тысяч рублей. В партии подтвердили наличие обращения от водителя, вопрос об исключении Соловьева из своих рядов сейчас обсуждают. Сам партиец рассказал ЗАКС.Ру, что никаких проблем с водителями у него нет.

Telegram-канал "Mash на Мойке" 14 ноября разместил публикацию про члена ЛДПР Даниила Соловьева, который якобы в течение нескольких часов пользовался услугами личного водителя на представительском автомобиле. Оплачивать поездку в тот же день он не стал и нанял водителя еще на один день. Правда, поездка так и не состоялась. На протяжении следующих суток "клиент", согласно опубликованным фрагментам переписки в канале, жаловался на занятость в Смольном и помощников, которые так и не смогли перевести деньги. Сам он этого сделать не мог якобы из-за "финансового контроля" за его банковскими счетами.

Как рассказал ЗАКС.Ру заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Евгений Ененков, к ним действительно обратился обманутый водитель. Ененков намерен инициировать вопрос об исключении Соловьева из партии. Он добавил, что партиец уже длительное время не принимает участия в работе петербургского штаба.

Сотрудничество с партией Соловьев начал еще будучи школьником. 18 лет ему исполнилось в 2025 году. Сперва он сотрудничал на общественных началах, потом оформился по гражданско-правовому договору. Он числился за лидером фракции Павлом Иткиным. Трудовые отношения позже прекратились. Иткин описал бывшего подчиненного словом "фантазер".

– Сейчас он не является чьим-либо помощником в Законодательном собрании. С его слов, он вроде где-то в Москве. Был моим помощником, закончили сотрудничество. Был основным помощником. Такой, неоординарный, это точно. [Прекратили взаимодействие] потому что руководителю нужен стабильный сотрудник, а он таким не являлся. Условно говоря, фантазер. И нестабильность работе мешает зачастую, – рассказал Иткин.

Отметим, Соловьев по-прежнему периодически появляется в Законодательном собрании, но уже не по партийным делам. Трудовые отношения с фракцией он закончил около двух лет назад.

ЗАКС.Ру связался с Соловьевым, чтобы узнать мнение о публикации в telegram-канале. Он заявил, что не имеет никакого отношения к изложенным материалам.

– Я могу официально прокомментировать. Лично я не имею отношения к ситуации. Сейчас разбираемся, непонятно, откуда информация взялась. Я не берусь называть это заказом или еще чем-то, прошу слова не вырывать из контекста. Просто пока ищу причины возникновения данной ситуации, – рассказал Соловьев.

Соловьев отметил, что все упреки в его адрес основаны лишь на скриншотах переписки и никаких записей с камер, например видеорегистраторов, нет. Еще он отметил, что неизвестно, когда именно могла состояться упоминаемая поездка. Однако он не отрицает, что периодически пользуется услугами личных водителей.

– Я в разное время пользовался услугами частных водителей, но со всеми вопрос был закрыт. Я не знаю, про какие конкретные даты идет речь и про какого конкретного водителя. Ни с одним водителем незакрытого вопроса у меня не осталось. Я связываю это с информационной атакой, – добавил молодой человек.

Несмотря на несогласие с публикацией, Соловьев не намерен обращаться в правоохранительные органы по этому поводу. Также он заявил, что формально не стоит на учете в петербургском отделении ЛДПР. По его словам, он имеет партийную "прописку" в Амурской области.

Константин Леньков / Фото: ЛДПР Ленинградская область