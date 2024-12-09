Петербургская семья сможет накопить на первый взнос по ипотеке за 3,7 года

В Петербурге семья с двумя работающими родителями и одним ребенком сможет накопить необходимую сумму для первоначального взноса по ипотеке за 3,7 года, говорится в исследовании "РИА Новости", опубликованном 9 декабря. По данным агентства, за это время семья сможет собрать 3,5 млн рублей. В общефедеральном рейтинге Петербург занимает 50-ю строчку. Москва занимает 60-е место в рейтинге.

Быстрее всего накопить на первый взнос на покупку жилья можно в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецкий автономных округах, говорится в рейтинге. Там нужную сумму можно накопить за 1,9 года. Также среди лидеров Магаданская область, где нужное количество денег получится накопить за 2,2 года. Дольше всего придется копить семьям, которые решат покупать квартиру в Крыму - 8,4 года.

Согласно методологии исследования, накопить нужную сумму получится, если откладывать ежемесячно половину от свободных доходов на вклад в банке. Расчет первоначального взноса для каждого региона считался отдельно - его определили как 30% от стоимости типовой квартиры площадью 60 кв.м.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о намерениях Смольного разработать новую меру поддержки в виде помощи в выплате ипотеки для многодетных семей. Сейчас проект соответствующего законопроекта находится на стадии антикоррупционной экспертизы. Отметим, Петербург, как и Москва, оказался среди лидеров антирейтинга городов по доле материнского капитала в первоначальном взносе по ипотеке. В Северной столице средств маткапитала хватит только на 17% от взноса.

Константин Леньков / Фото с сайта Смольного