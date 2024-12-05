Смольный подготовил проект о помощи многодетным семьям с выплатой ипотеки

Правительство Петербурга намерено оказывать помощь многодетным семьям с погашением взятых ими ипотечных займов, следует из текста законопроекта, опубликованного 5 декабря на сайте Смольного. Документ выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы, последняя продлится до 19 декабря.

Согласно документу, правом на получение поддержки будут обладать родители, чей третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2025 года. Сама мера поддержки предусматривает полное или частичное погашение ипотечного займа на сумму не более 550 тысяч рублей. В первую очередь, средства будут направляться на погашение задолженности по основному долгу. Если же тот окажется менее перечисляемой суммы, то остаток пойдет на погашение процентов по кредиту.

Мера поддержки будет сугубо однократной, получить повторно ее не получится. Начислять ее будут только на детей с российским гражданством. Кроме того, учитываться не будут дети, в отношении которых взрослые были лишены родительских прав.

Для погашения будут рассматриваться займы на жилплощадь, приобретенную в ипотеку на территории Петербурга. При этом договор должен быть заключен до 30 июня 2027 года, а получатель кредита должен успеть воспользоваться прочими мерами поддержки семей с детьми, предусмотренными федеральным законодательством.

В соответствии с указом президента, многодетными в России признаются семьи с тремя и более детьми. На этой неделе вице-спикер Заксобрания Павел Иткин предложил проект о праздновании в Петербурге Дня многодетной семьи, в качестве даты для которого он предложил день подписания указа главы государства. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о мерах поддержки многодетных семей в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру