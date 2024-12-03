Иткин предложил праздновать День многодетной семьи в годовщину указа президента

Установить в Петербурге праздник в честь многодетных семей предложил глава фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин, следует из базы данных городского парламента. Подходящей датой для этого депутат считает 23 января — день, когда президент Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки таких семей.

Как отмечает в пояснительной записке Иткин, сейчас в Петербурге отсутствует отдельная дата, посвященная чествованию многодетных семей. Между тем, их роль в обществе законотворец полагает "неоценимой". Он предлагает исправить это упущение посредством внесения поправок в закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге".

Пример многодетных семей и "их огромное счастье из множества детей" заслуживают того, чтобы стать более заметными для горожан, следует из пояснительной записки. Там же отмечается важность президентского указа для поддержки подобных семей. По мнению автора проекта, решение главы государства способствовало оказанию им "достойной поддержки".

"В День многодетной семьи мы будет отдавать дань уважения многодетным родителям за их непрерывное стремление к созданию крепкой и гармоничной семьи", — пишет Иткин.

Указ президента о мерах поддержки многодетных семей увидел свет 23 января 2024 года. Сам текущий год объявлен в России Годом семьи. О мерах поддержки многодетных в Петербурге ранее писал ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру