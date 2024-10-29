Как в Петербурге поддерживают многодетные семьи

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербурге многодетные семьи имеют право на различные виды социальной поддержки, от денежных выплат до бесплатного школьного питания для учеников. Правила оказания помощи регламентируются Социальным кодексом города, при этом перечень мер регулярно корректируется и дополняется. О том, что и на каких условиях положено многодетным семьям в Северной столице, разбирался ЗАКС.Ру.

Выплаты единовременные и регулярные

Под многодетной семьей понимается семья с тремя и более детьми, включая усыновленных либо же находящихся под опекой или попечительством. Статус такой семьи устанавливается бессрочно, чего нельзя сказать о мерах поддержки. Последние действуют вплоть до достижения старшим ребенком совершеннолетия, но могут быть продлены до возраста 23 лет при условии, что он учится на очной форме.

Вопросы предоставления помощи многодетным семьям отражены в четырех главах Соцкодекса. В первую очередь, соответствующие положения прописаны в главе 5, касающейся поддержки семей с детьми. Другие меры поддержки содержатся в главе 6, посвященной отдыху и оздоровлению детей в Петербурге, а также в главах 18 и 20 — в первой из них говорится о предоставлении питания в образовательных учреждениях, а во второй — о льготном проезде в общественном транспорте.

Если говорить о выплатах, то в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей семьям положена ежемесячная выплата в размере городского прожиточного минимума на ребенка. В 2024 году размер последнего составляет 16 039 рублей, а в 2025 году должен будет вырасти до 18 749 рублей. Деньги перечисляются вплоть до достижения маленьким петербуржцем трехлетнего возраста.

Также законом установлено право родителей на единовременную компенсационную выплату при рождении ребенка. За третьего и последующих детей в 2024 году выделяют 68 464 рублей, сами средства предназначаются на покупку детского питания и товаров. Правом на такую же сумму обладают усыновители ребенка, если тому не исполнилось шести месяцев.

Отметим, что в Социальном кодексе отдельно существует норма о предоставлении ежемесячного пособия при рождении ребенка. За второго и последующих детей до наступления возраста полутора лет оно составляет 5 164 рубля, деньги перечисляются на покупку детского питания и товаров для ребенка. С возрастом размер материальной поддержки уменьшается, на детей от семи до 16 лет (или же до максимальных 18 лет при условии обучения) полагается уже по 1 232 рубля в месяц.

Еще одной неспецифической мерой поддержки семей с двумя и более детьми выступает компенсация средств, потраченных на покупку одежды для занятий и спортивной формы. Условием для этого выступает обучение ребенка в колледже на очной форме обучения. Сумма выплаты составляет в этом случае 5 899 рублей в год. При этом для детей, обучающихся в школах, предусмотрена компенсация в размере 10 000 рублей. Выплаты предоставляются на каждого ребенка отдельно.

Кроме того, детям из больших семей, получающим пенсию по утрате кормильца, полагаются ежемесячные выплаты в размере 5 476 рублей на каждого. Деньги предназначаются на "возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни".

Отдельными выплатами в Петербурге поощряют и многодетных матерей. В случае, если воспитавшая пятерых детей женщина получает пенсию, ей полагается ежемесячная выплата в размере 4 109 рублей.

Компенсации, материнский и земельный капитал

Многодетные семьи в Петербурге имеют право и на компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. Речь идет о взносах на капремонт в многоквартирном доме и об оплате холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроэнергии, расходуемых на содержание общего имущества в здании. Также компенсация распространяется на средства, выплачиваемые за наем или содержание жилого помещения и за пользование коммунальными услугами.

Мера поддержки не распространяется на семьи, в отношении которых составлен судебный акт о неоплате ЖКУ в период до трех последних лет.

При отсутствии в жилом здании центрального отопления многодетная семья имеет право на компенсацию части стоимости приобретаемого топлива. Размер возвращаемых средств в этом случае напрямую зависит от размеров семьи. Если воспитываются три ребенка, то компенсации подлежит 30 % потраченных средств. Семьям, воспитывающим от четырех до семи детей, компенсируется 40 % затрат, семьям с восемью и более детьми — ровно половина использованных денег.

Многодетные семьи в Петербурге имеют право на первоочередное зачисление ребенка в детский сад. Также они могут бесплатно посещать музеи и парки культуры и отдыха, находящихся в собственности города. Это же касается выставок, организуемых региональными органами власти.

Этим, однако же, меры поддержки многодетных не ограничиваются. Воспитывающие семерых и более несовершеннолетних детей, в том числе на условиях опеки или попечительства, вправе получить от города микроавтобус. Временами Смольный объявляет о закупке очередной партии автомобилей для этого. Так, в сентябре стоимость контракта на поставку девяти машин составила 30,8 млн рублей.

Многодетные семьи, среди прочего, могут оформить сертификат на земельный капитал для компенсации расходов на покупку земли. Для этого им следует встать на учет в качестве нуждающихся в дачном участке. В 2024 году величина выплаты составляет 451,6 тысячи рублей.

Следует упомянуть и о существовании петербургского материнского капитала, который предоставляется при рождении третьего и последующих детей. В текущем году он равняется 203,8 тысячам рублей, получить его можно в первые три года с момента рождения ребенка. Деньги можно тратить, в частности, на улучшение жилищных условий, на газификацию, обучение, покупку машины и получение платной медицинской помощи.

Транспорт, бесплатное питание и детские лагеря

Список предоставляемых многодетным семьям мер поддержки не исчерпывается перечисленными выше. Город также организует отдых детей, предоставляет им питание в школах и льготный проезд в общественном транспорте.

В частности, ребенок из многодетной семьи имеет право на поездку в детский лагерь или санаторий за счет бюджета Петербурга. Путевки полагаются детям в возрасте от 6,5 до 18 лет.

Также таким детям предоставляют бесплатное питание в школах и колледжах. Ученикам 1-4 классов положены завтрак и обед, обучающиеся постарше, в зависимости от решения родителей, обеспечиваются завтраком и (или) обедом либо же комплексным обедом.

В случае, если дети учатся на дому или же находятся на учебной или производственной практике вне стен учреждения, им полагается полная компенсация стоимости питания. Равным образом подобная выплата предоставляется детям, учащимся в федеральных образовательных учреждениях. В последнем случае условием для перечисления средств установлено, что дети не должны получать питание непосредственно в самом учреждении.

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте Петербурга распространяется на детей из больших семей вплоть до достижения ими 18-летия. Однако же, если ребенок получает образование по очной форме обучения, возможностью бесплатного проезда его обеспечивают до максимальных 23 лет. Подобная льгота распространяется как на социальные маршруты наземного транспорта, так и на пользование услугами метрополитена.

Кроме того, для членов многодетных семей из Петербурга предусмотрена оплата проезда в пригородных электричках в размере 10 % от стоимости билета. Мера действует ежегодно в период с 27 апреля по 31 октября.

Фото: ЗАКС.Ру

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