Что такое петербургский маткапитал и кому он положен

Фото: ЗАКС.Ру

Материнский капитал в Петербурге и не только

Петербургские семьи имеют право на получение регионального материнского капитала — единовременной меры поддержки, предоставляемой городом при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Выплата полагается семьям или одиноким родителям, проживающим в Петербурге.

Сама программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Первоначально средства полагались гражданам, родившим или усыновившим второго и последующих детей. С 2020 года получить деньги можно уже при рождении первого ребенка. По состоянию на сентябрь 2024 года максимальный размер выплаты составляет 833 тысячи рублей, при этом за первенца все же выплачивают меньше, а именно 630,4 тысячи рублей.

История именно петербургского материнского капитала не столь продолжительна. Закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге" был принят Заксобранием 30 ноября 2011 года и вступил в силу с начала 2012 года. Существенным отличием от федерального аналога остается то, что средства перечисляются лишь за третьего и последующих детей.

Кому полагается сертификат

Размер регионального маткапитала по состоянию на 2024 год составляет в Петербурге 203 837 рублей. Величина меры поддержки ежегодно индексируется с учетом роста цен. При этом размер выплаты фиксируется на момент обращения семьи за поддержкой и не может превышать установленный уровень.

Правом на получение сертификата в Петербурге обладают женщины, родившие или усыновившие третьего и последующих детей с начала 2012 года по конец 2030 года, а также, после вступления в силу решения суда, мужчины — единственные усыновители третьего и последующих детей. Мера поддержки в последнем случае также действительна с начала 2012 по конец 2030 года.

Следует уточнить, что родители могут получить деньги лишь в течение первых трех лет с рождения ребенка. Если они не обратились за сертификатом в обозначенный срок, то в следующий раз такая возможность возникнет лишь при рождении или усыновлении четвертого ребенка.

Место жительства получателя устанавливается по регистрации или же на основании решения суда. Получить деньги не удастся в случае лишения родительских прав или же отмены усыновления. Кроме того, сертификат не предоставляется на детей, которые к моменту усыновления уже были пасынками или падчерицами возможных получателей выплат.

При определенных условиях получателями выплат могут выступать не родители, а сами дети. Согласно закону, подобное возможно в случае смерти смерти единственного родителя или усыновителя, в случае лишения его родительских прав или отмены решения об усыновлении, а также в случае совершения взрослым преднамеренного преступления в отношении ребенка. В подобной ситуации право на маткапитал возникает у несовершеннолетнего ребенка или же у совершеннолетнего, обучающегося на очной форме обучения. В последнем случае право действительно вплоть до достижения учащимся возраста 23 лет.

На что можно потратить материнский капитал

Петербургский закон регламентирует не только обстоятельства получения сертификата, но также и то, на какие цели его можно потратить. В частности, средства могут использоваться на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинские услуги как для самих детей, так и для их родителей. При этом деньги могут использоваться не только целиком, но и по частям.

Сертификат может быть использован для уплаты первоначального взноса или погашения долга по кредитам, взятым на покупку или строительство жилья в Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, его также можно потратить на реконструкцию или ремонт садового дома, а также на покупку земли для строительства или садоводства.

Использовать сертификат можно и для газификации уже имеющейся недвижимости. Средства можно потратить на инженерные работы и проектирование, прокладку газопровода от точки подключения, на покупку необходимого оборудования, включая счетчики, кухонные плиты и газовые котлы, и на оплату работ по прокладке дымовых и вентиляционных каналов.

Деньги можно использовать для оплаты обучения. Речь идет о получении образования как несовершеннолетними, так и совершеннолетними детьми в возрасте до 23 лет включительно. Организационно-правовая форма образовательного учреждения при этом роли не играет, набираться знаний можно и у индивидуального предпринимателя. При этом обязательным условием стоит наличие у них лицензии на ведение профессиональной деятельности.

Учиться на предоставляемые деньги могут также родители и усыновители детей. Закон дает им право на получение профессионального образования или обучения, а также позволяет получать дополнительное профессиональное образование.

Также сертификат можно потратить на определенные медицинские услуги. Взрослые вправе использовать его при получении платной стоматологической и офтальмологической помощи.

Средства можно использовать при оказании высокотехнологичной помощи ребенку и его медицинской реабилитации. Помимо этого, их можно потратить на взносы по ДМС на ребенка и на оплату услуг медицинских услуг в учреждениях на территории страны. Допускается использование сертификата на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов в соответствии с перечнем, установленным правительством России. Исключение здесь составляют товары и услуги, предусмотренные законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Наконец, материнский капитал разрешается использовать на покупку путевок для детей в санатории и оздоровительные учреждения, а также на оплату дороги к ним. К слову, действие меры распространяется не только на самих детей, но также и на их родителей в качестве сопровождающих.

Но и этим перечень не исчерпывается. Еще одной возможной тратой может стать покупка пассажирского автомобиля. Единственным условием при этом остается то, что машина должна быть произведена в России.

Чего ждать в будущем

Впрочем, приведенный выше список нельзя назвать окончательным. Закон о маткапитале в Петербурге регулярно подвергается правкам, так что перечень возможных целей для трат только растет. Равным образом постепенно уточняются условия для предоставления маткапитала петербуржцам.

Так, в конце мая бюджетно-финансовый комитет городского Заксобрания поддержал проект о смягчении правил выделения маткапитала. Авторы проекта указывали на разницу в подходах к предоставлению поддержки на рожденных и на усыновленных детей.

Дело в том, что правила выдачи сертификата предусматривают возможность его получения лишь до достижения ребенком возраста трех лет. В случае с детьми, которых растят в собственной семье, у родителей есть трехлетний срок для обращения за поддержкой. Однако усыновляемые дети могут оказаться старше указанного возраста, из-за чего им выплаты уже не положены.

"Складывается несправедливая ситуация, когда лицо, усыновившее ребенка старше трех лет, не имеет возможности получить сертификат по формальному признаку", — говорится в пояснительной записке к предложенному депутатами законопроекту.

Другая инициатива касается предоставления права на сертификат опекунам. О возможности внесения подобных изменений в городской закон стало известно в середине минувшего лета. Проект предполагает, что с 2025 года получить маткапитал смогут петербуржцы, взявшие под опеку третьего и последующих детей-сирот либо же детей, оставшихся без попечения родителей. При этом право на получение средств возникнет лишь по истечении трехлетнего срока с момента оформления опекунства.

Проект "Город для семьи" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Фото: ЗАКС.Ру