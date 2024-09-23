Смольный закупил девять микроавтобусов для многодетных семей

Городской информационно-расчетный центр Петербурга заключил 23 сентября контракт на поставку девяти микроавтобусов для многодетных семей, следует из данных на портале госзакупок. Исполнителем контракта стало ООО "Торговый дом "Спарз"", за поставленные автомобили оно получит 30,8 млн рублей.

Автомобили передаются многодетным семьям в соответствии с п. 5 ст. 19 Социального кодекса Петербурга. Соответствующее положение предусматривает передачу автотранспорта семьям, воспитывающим семь и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством.

В качестве предельного срока исполнения контракта установлено 15 декабря. Микроавтобусы должны быть новыми, работоспособными и "обеспечивать предусмотренную производителем функциональность", следует из технической документации. Мощность двигателя должна быть не ниже 100 лошадиных сил, экологический класс — не ниже стандарта Евро 5. В салоне предполагается наличие восьми пассажирских мест.

Марка машин не уточняется, однако сам торговый дом "Спарз" является официальным дилером ГАЗ по Северо-Западному региону. Машины марки ГАЗ Смольный передавал многодетным семьям и раньше. Это было и в мае 2023 года, и в минувшем мае. В прошлый раз в Смольном сообщали о том, что всего в 2024 году планируется передать пассажирские микроавтобусы 41 петербургской семье.

Фото: gov.spb.ru