Беглов передал 15 микроавтобусов многодетным семьям

В общей сложности 15 многодетных семей из Петербурга получили ключи от пассажирских микроавтобусов ГАЗ из рук губернатора Александра Беглова, о чем оповестила его пресс-служба 31 мая. В Смольном отметили, что церемония состоялась в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

Выступая перед семьями, Беглов не преминул сослаться на слова президента Владимира Путина о том, что "большая дружная семья должна стать основой национальной идеи страны". Также он выразил уверенность, что "новый микроавтобус поможет укрепить семью и позволит проводить больше времени вместе".

Всего в Петербурге насчитывается более 53 тысяч многодетных семей, следует из слова губернатора. В 2023 году город закупил для передачи таким семьям 84 микроавтобуса.

В конце марта петербургское "Яблоко" сообщило о подаче на рассмотрение городского ЗакСа проекта о предоставлении из средств городского бюджета микроавтобусов для семей с пятью и более детьми. В партии указали, что сейчас правом на это обладают семьи, воспитывающие не менее семи детей. Инициатива получила отрицательный отзыв Беглова, который пожаловался в тексте на санкционное давление и усомнился в праве властей брать на себя обязательства, "выполнение которых не может быть гарантированно в 2024 г. и в последующие годы".