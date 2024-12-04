Маткапитал покрывает лишь 17% ипотеки в Петербурге

Москва и Петербург стали лидерами среди российских городов с самой низкой долей маткапитала в первоначальном взносе по ипотеке, пишут 4 декабря "Известия" со ссылкой на исследование "Движение.ру" и DEVISION.

Аналитики рассчитали, что в Петербурге выплаты покрывают лишь 17% от стартового взноса, в Москве — всего 12%. Для сравнения, в городах вроде Волгограда, Самары и Тюмени доля маткапитала достигает 36%, а при наличии двух детей — до 48%.

В 2024 году размер федерального маткапитала составляет 630,4 тысячи рублей за первого ребёнка и 833 тысячи за второго. В Петербурге также действует региональная выплата — 203,8 тысячи рублей.

Напомним, недавно Беглов подписал закон о возможности тратить средства регионального материнского капитала на реконструкцию или ремонт дома блокированной застройки (имеющего хоть одну общую стену с другим).

фото: ЗАКС.Ру