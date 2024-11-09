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Новости 14:28

В Петербурге маткапитал разрешили тратить на ремонт жилого дома

фото ЗакС политика В Петербурге маткапитал разрешили тратить на ремонт жилого дома

В Петербурге расширили возможности использования материнского капитала, сообщили 9 ноября в пресс-службе Смольного. Соответствующий закон был подписан губернатором Александром Бегловым.

Кроме того, Беглов подписал постановление, изменяющее правила использования маткапитала. Теперь его можно расходовать не только при рождении третьего ребёнка, но и каждого последующего. Средства могут быть использованы на оплату платных медицинских услуг — стоматологических и офтальмологических — для лица, обладающего правом на данную выплату.

фото: ЗАКС.Ру


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