ЗакС разрешил тратить маткапитал на строительство и ремонт таунхаусов

Петербургские депутаты приняли на пленарном заседании 23 октября в третьем, итоговом чтении поправки в закон о региональном материнском капитале. Речь идет о праве использования предоставляемых средств на строительство или капитальный ремонт таунхаусов.

Сейчас законодательством разрешено тратить средства петербургского маткапитала на строительство садовых или жилых домов, однако действие нормы не распространяется на дома блокированной застройки, то есть таунхаусы.

Первое чтение законопроект преодолел неделей ранее, 16 октября. Ко второму чтению инициативы поправок не поступило, поэтому ее приняли сразу в третьем чтении.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру