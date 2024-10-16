Петербургский маткапитал можно будет потратить на капремонт и строительство таунхауса

Заксобрание Петербурга 16 октября в первом чтении приняло законопроект, который расширит перечень направлений, как можно потратить средства городского материнского капитала, а именно добавит в него работы по капитальному ремонту и строительству таунхаусов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Формально законотворцы устранят правовую коллизию, которая допускала трату средств маткапитала на строительство жилых домов, однако из-за действующих градостроительных положений дома блокированной застройки, так называемые таунхаусы, под эту норму не попадали. Докладчиком по законопроекту стала член фракции "Единая Россия" Марина Макарова.

"Таким образом, для граждан, владеющих фактически одинаковыми объектами недвижимости, устанавливаются неравные возможности для реализации своих прав по формальному признаку", - говорится в пояснительной записке.

Авторами инициативы выступили, кроме Макаровой, единороссы Олег Милюта, Всеволод Беликов и Денис Четырбок.

Ранее бюджетно-финансовый комитет ЗакС поддержал инициативу о смягчении правил выдачи регионального семейного капитала. Сейчас он составляет около 203 тысяч рублей.

Константин Леньков / фото ЗАКС.Ру