Беглов потребовал ускорить строительство городского приюта для животных

Работы по строительству городского приюта для животных без владельцев должны стартовать в следующем году, заявил 8 октября губернатор Александр Беглов на заседании Смольного по вопросу бюджета на 2025 и плановый период 2026–2027 годов. Также он высказался в пользу предоставления помощи частным приютам.

Обсуждение вопроса произошло с подачи депутата Государственной думы Михаила Романова, который поинтересовался у главы комитета по экономической политике Алексея Зырянова планами по строительству городского приюта для животных в поселке Металлострой. Также он поведал о поступившем к нему обращении от владельцев приюта "Хэлп Дог Мини" в связи с выселением из-за строительства Большого Смоленского моста.

В ответ Зырянов заявил о том, что в соответствии с Адресной инвестиционной программой строительство городского приюта в Металлострое должно начаться в 2027 году. В беседу вступил Беглов, который потребовал ускорить процесс.

— Значит, надо этот вопрос еще раз дополнительно рассмотреть и включить на 2025 год городской приют обязательно. Еще раз посмотрите внимательно. <...> Второе, дать полную возможность частному приюту переехать на новое место, пока мы будем строить Большой Смоленский мост, — высказался градоначальник. Последние слова были адресованы вице-губернатору Николаю Линченко, участвовавшему в заседании по видеосвязи.

Вице-губернатор ответил, что с 2025 года начать работы по возведению приюта едва ли получится, поскольку "проектирование и строительство совместить нельзя будет", однако само проектирование начинается. Беглов заметил на это, что средства на строительство можно будет включить "по поправкам", едва только проект получит одобрение.

— Мы сегодня заняли позицию, что поддерживаем некоммерческие организации, у нас строительство еще двух приютов в Красногвардейском районе, в Курортном районе, — высказался в рамках обсуждения Беглов. — Но все равно надо всячески помогать частным приютам, создавать для них соответствующие условия, выделять соответствующую финансовую помощь.

О планах приступить к проектированию приюта в Металлострое пресс-служба Смольного информировала еще в июле 2022 года. "Расходы на проектирование строительства приюта для животных без владельцев включены в Адресную инвестиционную программу на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с началом производства работ в 2022 году", — говорилось в распространенном сообщении. Проектирование должно было завершиться в 2023 году.

Частный приют "Хэлп Дог Мини" располагается в здании на Октябрьской набережной. На прошлой неделе стало известно, что владелец помещения попросил арендаторов выехать к середине октября. Причиной этого послужили работы по строительству новой переправы через Неву.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash