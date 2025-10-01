Тихонова решила не претендовать на вакантный мандат депутата Госдумы

Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия — За правду" Надежда Тихонова заявила в своих соцсетях 1 октября, что не собирается перебираться в Москву из-за вакантного мандата депутата Госдумы. Она решила продолжать работу в Петербурге. Место в нижней палате парламента освободилось после назначения депутата Олега Нилова на должность аудитора Счетной палаты. Тихонова намерена заниматься в Петербурге подготовкой к выборам 2026 года.

"Предстоят выборы в Законодательное собрание и Государственную Думу. Считаю необходимым сосредоточиться на этих ключевых избирательных кампаниях, результаты которых напрямую повлияют на будущее петербуржцев. Это сложнее делать находясь постоянно в Москве и работая в качестве депутата федерального парламента. <...> Я приняла осознанное решение продолжить свою деятельность именно в Санкт-Петербурге", - написала Тихонова.

Тихонова уточнила, что обсудила с коллегами по партии возможность передачи мандата Нилова другому человеку. Формально мандат действительно мог достаться Тихоновой — она числилась следующим кандидатом в партийном списке на выборах 2021 года. Однако партия имеет право принять другое решение.

Депутатские полномочия Олега Нилова по решению Госдумы были прекращены 25 сентября. О его возможном переходе в Счетную палату было известно еще летом.

Константин Леньков / Фото: СРЗП