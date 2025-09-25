Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Олега Нилова

Депутаты Государственной думы приняли 25 сентября постановление о досрочном прекращении полномочий парламентариев Олега Нилова (СРЗП) и Михаила Щапова (КПРФ) в связи с их переходом на должности аудиторов Счетной палаты, сообщил ТАСС. Нилов представляет Петербург в нижней палате парламента с 2011 года.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Нилова Олега Анатольевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы <...> 23 сентября на основании его письменного заявления", — говорится в тексте постановления.

Двумя днями ранее Госдума утвердила пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты, внесенные президентом. В их числе были Нилов и Щапов.

В связи с переходом Нилова на новое место освободится депутатский мандат от СРЗП. На выборах в Госдуму следующим по списку партийным кандидатом в Петербурге была глава регионального отделения Надежда Тихонова. Однако же, как отмечает издание "Фонтанка", президиум СРЗП может остановить выбор на другой кандидатуре.

О том, что СРЗП выдвинула Нилова на пост аудитора, стало известно в середине июля. На этом посту он должен будет заменить Андрея Перчяна, который представлял справороссов в СП с 2013 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Государственная дума