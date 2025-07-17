СРЗП выдвинула Олега Нилова на должность аудитора Счетной палаты

Кандидатуру депутата Государственной думы от Петербурга Олега Нилова предложили на пост аудитора Счетной палаты, сообщили "Ведомости".

На должность в Счетной палате Нилова выдвинула думская фракция "Справедливой России - За правду". Предполагается, что депутат сможет занять место Андрея Перчяна, чьи полномочия истекают в сентябре 2025 года. Перчян был представителем партии в палате с 2013 года, то есть уже два срока. По закону снова претендовать на эту должность он уже не сможет.

По действующим нормам законодательства Госдума и Совет Федерации назначают по шесть аудитров Счетной палаты. Срок полномочий аудиторов составляет шесть лет.

Олег Нилов является депутатом Государственной думы с 2011 года. До этого с 2007 года он был членом Законодательного собрания Петербурга. В числе недавних инициатив на рассмотрении в Госдуме, в которых одним из авторов является Нилов - предложение обязать операторов связи бесплатно подключать абонентам сервисы по блокировке звонков мошенников.

duma.gov.ru