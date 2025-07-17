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Новости 17 июля 2025, 14:16

СРЗП выдвинула Олега Нилова на должность аудитора Счетной палаты

фото ЗакС политика СРЗП выдвинула Олега Нилова на должность аудитора Счетной палаты

Кандидатуру депутата Государственной думы от Петербурга Олега Нилова предложили на пост аудитора Счетной палаты, сообщили "Ведомости". 

На должность в Счетной палате Нилова выдвинула думская фракция "Справедливой России - За правду". Предполагается, что депутат сможет занять место Андрея Перчяна, чьи полномочия истекают в сентябре 2025 года. Перчян был представителем партии в палате с 2013 года, то есть уже два срока. По закону снова претендовать на эту должность он уже не сможет.

По действующим нормам законодательства Госдума и Совет Федерации назначают по шесть аудитров Счетной палаты. Срок полномочий аудиторов составляет шесть лет. 

Олег Нилов является депутатом Государственной думы с 2011 года. До этого с 2007 года он был членом Законодательного собрания Петербурга. В числе недавних инициатив на рассмотрении в Госдуме, в которых одним из авторов является Нилов - предложение обязать операторов связи бесплатно подключать абонентам сервисы по блокировке звонков мошенников

duma.gov.ru


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Упоминаемые персоны
Нилов Олег Анатольевич 






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