"Экспертный клуб Петербурга" готовит серию мероприятий о молодежной политике

Дискуссионная площадка "Экспертный клуб Петербурга" в октябре запустит серию мероприятий на тему молодежной политики в городе, объявил 25 сентября руководитель клуба, глава МО "Семеновский" Илья Стрелков. Кто будет приглашен в качестве спикеров, Стрелков уточнять не стал. Как стало известно ЗАКС.Ру, первая встреча состоится уже в первых числах октября. Она пройдет в Мариинском дворце. Темой беседы станет подготовка молодежного актива партий к электоральному сезону.

Сегодня в Петербурге своя "молодежка" есть у каждой партии, представленной в Законодательном собрании. Единороссы развивают "Молодую гвардию", возглавляемую Александром Амелиным. КПРФ поддерживает комсомол, главой которого значится Егор Михайлов. В ЛДПР за молодежное крыло отвечает мундеп Мария Гущина. В "Справедливой России — За правду" молодежное направление курирует муниципальный депутат Денис Соколюк. У "Новых людей" отдельно сформированной "молодежки" нет. В партии это объясняют средним возрастом членов городского отделения, который составляет 24 года. Свой молодежный актив есть и у "Яблока", он насчитывает несколько десятков человек.

Кроме того, в городе действуют несколько молодежных объединений. Так, с 2022 года при Заксобрании действует "Молодежный парламент", являющийся совещательным органом. За время существования он успел отметиться лишь единичными инициативами. Еще молодежные советы сформированы при районных администрациях и муниципальных образованиях. В Смольном при губернаторе работает "Молодежная коллегия" — ее курирует комитет по молодежной политике.

Возглавляемый Стрелковым "Экспертный клуб Петербурга" — единственная крупная площадка в городе, где представители политических партий в неформальной обстановке обсуждают подготовку к предстоящим электоральным циклам. Также к дискуссиям привлекают политологов. Накануне в клубе стартовал новый цикл бесед, посвященный выборам депутатов Заксобрания и Государственной думы в 2026 году. Участниками встречи стали представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новых людей", "Зеленых", а также "Родины" и "Коммунистов России".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру